Sügisesed valimised annavad e-hääletamise kriitikutele kondi hambusse

Eestis on praegu umbes 400 000 inimesel ID-kaart, millel on sertifikaadid uuendamata või ei saagi seda enam teha – kaart on kas liiga vana või ebastandardne. Seetõttu jõudis avalikkuseni mure, et nendel inimestel saab sügisel olema väga keeruline kohalikel valimistel elektrooniliselt hääletada, sest see ei pruugi olla turvaline. Kuidas olukorda lahendada?