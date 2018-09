Suitsiidsed inimesed jäävad EMO-s vajaliku abita

Aastatel 2006–2017 sooritas enesetapu 2543 inimest, kelles 80% olid mehed, selgub Tartu ülikooli uuringust. Meeste enesetappude puhul joonistus välja kindel muster: eestlane, üksik mees, kes on sageli töötu, puutunud varem kokku kuritegevusega või isegi vanglas viibinud.

Viimase kümne aasta jooksul on aga järjepidevalt tõusnud suitsiidi sooritanud naiste osakaal. „20–39-aastaste naiste enesetappude arv on igal aastal keskmiselt 3,6% kasvanud,” ütles uuringu koordinaator Liis Rooväli. Ta lisas, et naiste puhul on riskirühm linnas elavad, kriminaalsüsteemiga kokku puutunud ja võlgadesse sattunud inimesed.