Superministeerium kustutab kella peale tuled ja jätab hajameelse ületunnitegija pimedusse

Viit ministeeriumi majutav nn superministeerium on äsja valminud, aga põnevad kuulujutud levivad juba kulutulena. Maja kustutavat ise õhtul tuled, nii et üks lambivalgel tualetti läinud minister pidi seal toimetamise lõpetama juba kottpimedas. Üks töötaja läks teisel tööpäeval majja ja otsis oma uut töökohta, mille aknast paistis tema mäletamist mööda rahvusraamatukogu katus. Ta leidis õige koha, aga laud tundus võõras. Alles tööle laekunud teise ministeeriumi kolleegid andsid ametnikule õige otsa kätte: maja on õige, vaade ka, ainult korrus ja ministeerium on valed.