Superministeeriumi ehitust nõustanud MTÜ-d süüdistatakse rollide konfliktis

Kõigepealt nõustas MTÜ Ligipääsetavuse Foorum superministeeriumi projekteerimist puudega inimeste ligipääsetavuse vaatenurgast. Siis andis sama MTÜ juhatuse liige Tallinna linnavalitsuse ametnikuna hoonele kasutusloa, millega kinnitas, et see on ligipääsetav. Kui maja valmis sai, koostas MTÜ majale lõpuks veel ligipääsetavuse auditi, andes eksperdihinnangu, kas maja ikka on ligipääsetav. Puudega inimesed kritiseerivad sellist mitmel toolil istumist ja kahtlustavad korruptsiooni.