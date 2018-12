Surra veel üks päev. Tänapäeva meditsiin on toonud kaasa ebainimlikult pika suremise

„Üks vana arst küsis minult, miks peab inimene tänapäeval surema nii, et viimane keemiaravi tablett pole veel suus äragi sulanud. Me ravime oma südametunnistuse kergendamiseks. Ravime surnuks.”

PERH-i koolituskeskuse suures saalis kuulab neid anestesioloog-valuarst Pille Sillaste sõnu vaikides 160 intensiivraviarsti, -õde ja anestesioloogi kõigist Eesti haiglatest. See on esimene kord, kui meedikud tulid kokku, et üksteist veenda ja julgustada – on hetki ja olukordi, mil on eetilisem ja inimlikum lasta patsiendil surra. Väärikalt ja võimalikult valutult.

Tänapäeva meditsiin on võimas, aga mitte kõikvõimas.