Sitsi asumi elanikud on juba mitmel üritusel avaldanud kortermajas süstlavahetusteenuse osutamisele vastuseisu. Pildil 30. märtsi kohtumine linna esindajatega, kuhu TAI esindajad kutsest hoolimata ei tulnud.

TAI tahab linnavalitsuse vastuseisust hoolimata oma plaanidega edasi minna.

Tallinna linnavalitsuse ja tervise arengu instituudi (TAI) vahel on Põhja-Tallinna Sitsi asumisse kahjude vähendamise keskuse ehk rahvakeeli süstlavahetuspunkti rajamise pärast tekkinud üha suurenev vastasseis. Linn on kategooriliselt keskuse vastu, aga TAI tahab Sitsi 28 kortermajas keskuse avada ja on valmis äriruumide omanikuga ise üürilepingu sõlmima.