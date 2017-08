Süstlavahetuspunktide puudus tõi HIV-nakatumiste ja üledoosisurmade tõusu

Värske Tervise Arengu Instituudi (TAI) statistika näitab, et narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtumite arv ja HIV-nakatanute arvud on taas tõusma hakanud. 1. augusti seisuga on uusi HIV-nakatunuid registreeritud 151, mis on ligi 25 protsendi võrra enam kui eelmise aasta seitsme esimese kuu jooksul. Kui mullu oli 114 narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtumit, siis tänavu esimese viie kuu jooksul juba 54 (eelmisel aastal samal perioodil 39). Eesti on seejuures üledoosist põhjustatud surmade poolest Euroopa Liidus esimesel kohal.