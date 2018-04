„Võimalused on vist 50 : 50,” kehitab üks üliõpilasesindusse kuuluv noor ülikooli peahoone ees õlgu, kui palun tal tulevast juhti ennustada. Selge pilt, peagi algava valimiskogu eel kõlas meediakajastustest tõepoolest pidevalt, et seis on kahe kandidaadi vahel tasavägine ja selget soosikut pole.