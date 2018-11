SUUR FOTOLUGU | Päev piirivalvurina

Et piiriäärsel alal liikumisele on ranged reeglid, arutame autos läbi, millega ma arvestama peaksin. Iseenesest mõistetav, et pidevalt tuleb jälgida piiriposte ning teisi tähistusi ja vältida üle piiri sattumist. Hea kombe kohaselt on reegliks seegi, et piiripatrullis VF piirivalvureid märgates ei ole viisakas neid pildistada. Lugupidav suhtumine töötegijatesse ja töötegemisse hõlmab sedagi, et vali jutuvada piiririba läheduses on halb, lausa tööd halvav asjaolu. Terava silmavaate kõrval on sama oluline kuulatada, milliseid liikumisele viitavaid helisid kostub. Sel hetkel mõistan, et mind on reaalselt pandud Eesti piiri kaitsma. Enamasti on ühes piiripatrullis kaks piirivalvurit, kuid täna olen mina Tomiga kahekesi sel piirilõigul tööl.

Piiri valvamiseks on hulk erinevaid võimalusi: jalgsi, autoga, ATVga, UTVga, paadiga, saaniga, kopteriga, drooniga, jalgrattal ja teenistuskoeraga jälgi ajades. Lisaks nähtavatele piiripatrullidele toimetavad eraldi veel ka need piirivalvurid, kes on maskeeritud, püsivad varitsuses ja vaatlevad nii ööl kui päeval, et tööks vajaminevat infot koguda. Päev, mil ma piirivalvurina end proovile panen, hõlmab patrulli jalgsi, autoga, UTVga ning linnulennult drooniga.

Kuna piiri ei ole veel välja ehitatud, peab vaatama ette, et jalga ära ei murraks.

Kui Eesti kord piiri välja ehitab, saavad piirivalvurid korralikud patrullrajad, kus saab liikuda nii jalgsi kui sõidukitega ning jala murdmise mure kõrval jääb enam aega piiriribal olevate jälgede uurimiseks.

Kollasel taustal hoiatussildid annavad märku, et oled jõudnud piirialale.

Sellest märgist edasi minna ei tohi keegi teine peale piirivalvurite. Kui keegi siiski eirab hoiatusmärki ning läheb piiriribale, võib ta saada kuni 800eurose rahatrahvi või lausa aresti. Kindlasti ei tasu piiriposti juurde selfisid tegema minna.

Patrullides otsib piirivalvur loodusest kõikvõimalikke märke inimtegevusest ja iseäranis ebaseaduslikust tegevusest.

Laudteega risti tulevad jäljed äratavad Tomi tähelepanu, kuid ta hindab need peagi metsloomade omaks. Kord olevat laudtee alt leitud ka mängukaru, mis kuulus väikelapsele, kes tuli koos perega üle piiri Venemaalt Eestisse. Leidude seas on ka trussikuid ja rinnahoidjaid.



Tomile meeldib kõige rohkem just jalgsipatrull vabas looduses ja eemal linnakärast. Arvestades seda hommikut, siis mõistan teda.

Loomulikult pole iga hommik nii roosiline ja patrullis peab käima iga ilmaga. Suvel saadab patrulle paks parmuparv, talvel tuleb teha kümneid kilomeetreid jalgsipatrulli ka siis, kui külmakraadid on üle 30.

Piiripostide paar number 17. Tänavu kevadel jõudsid lõpusirgele tööd Eesti ja Venemaa vahelisel kontrolljoonel, kuhu piiriehituse tööde käigus paigaldati 780 piiriposti ja vahepiiriposti. Taga paistab ka puna-roheline Vene piiripost.

Tänane piiriolukord: üle oja on käepärastest vahenditest ehitatud väike sillake, et vajadusel saaks läbida lõiku sõiduvahenditega.

Oleme umbes pooltund patrullinud, kui mõned sajad meetrid eemal näeme piiri ületamas põdrapere. Neljaliikmeline perekond, kellest kaks sain pildile, lahkub Eesti pinnalt. Hiljem oleme tunnistajaks ka ühe rebase piiriületusele Eestist Venemaale.

Laudteed kasutavad ära ka kavalad loomad, kes ei soovi soisel pinnasel käppasid märjaks teha. Tomi sõnul on seal kandis märgatud peale põdra, kitse ja hundi jälgede ka karu omasid. Õnneks seekord on tegemist rebase omadega.

Aeg-ajalt liigub Tom laudteelt maha, et uurida kahtlaseid märke ja jälgi. Kollane post on talle signaaliks, et sealt edasi minna ei tohi enam ka tema - seal asub juba Venemaa.

Uusi taktikaid ja praktikaid õpivad piirivalvurid nii Eestis kui välismissioonidel. Näiteks käisid mõni aeg tagasi jälgede tundmist ja märkamist Eesti piirivalvuritele õpetamas USA indiaanlastest koosnev piirivalve üksus Shadow Wolves, kelle tööks on leida salakaubaveda­jaid 122km pikkusel lõigul Arizona osariigis Mehhiko ja USA piiril. Nende pärusmaaks on kõrbealad, mistõttu Eestis käies nentisid nemadki, et meie piirivalvurite töö on kindlasti keerulisem, sest jälgi tuleb ajada raskel metsasel soisel alal.

Piiri lähedal elab ka inimesi, kellega on piirivalvuritega head suhted.

Kahtlastest ilmingutest annavad nad kohe korrakaitsjatele teada ja tehakse selgeks, kas ja mis teoksil.Piirivalvurite ja kohalike elanike silmadele lisaks valvavad piiri ka valvekaa­meraid, mis fikseerivad liikumise ning saadavad sellest info kohe keskusesse. Turvakaalutlustel jäävad fotod neist valvesüsteemidest avaldamata.

Oleme tunnijagu patrullinud, kui Venemaa poolt kostub puu koksimist. Keegi naelutab naelu puusse? Rähni toksimise kohta on see liiga aeglane. See kord jääbki see müsteeriumiks.

9:51 - Jõuame väikese Kriiva järve äärde, kus avaneb maaliline vaade. Peame liikuma vasakult ümber järve, sest kontrolljoon läbib järve. Kui järve katab jää, siis on võimalik patrullil minna ka otse üle järve.

Järve pinnal hõljub udu, millele päike joonistab läbi puude varje.

Siin kandis pidavat ka palju murakaid leiduma.

Aeg-ajalt tuleb nii ka ette, et piirivalvurid peavad ebaseaduslikult piiriületuselt kinni mõne marjulise või seenelise. Piiriäärsetes metsades käimine pole keelatud, ent kindlasti tuleks enne selgeks teha, kust piir kulgeb ning korvi täites pidevalt jälgida, kus suunas liigutakse.

Kolleegi jalajälg. Piirivalvurite jalatsimustrid on sarnased ja kõigil peas nii, et nende avastamine piirialal ei tekita küsimusi. Küll kontrollitakse ka selliste leidude puhul igaks juhuks üle, millal ja milline ametivend jälje tekitas.

10:05 – Kuuleme Eesti poolelt kolme lasku. Suure tõenäosusega jahimehed, kuid igaks juhuks annab Tom sellest teada keskusele, kes kontrollib info üle.

10:27 - Jõuame 35. piiriposti juurde, kus Tom tõdeb, et venelased on omale uue laudtee ehitanud. Eelneval korral seda veel polnud.

Selleks, et tulevikus idapiir koguulatuses tehniliste valveseadmetega katta ning pideva jälgimise alla võtta, on vaja elektrit.

Kasu ei kerki elektrialajaamade rajamisest üksnes piiri valvamisel, vaid ka piiriäärsetel kohalikel elanikel, kel avaneb võimalus elektrivõrguga liitumiseks.

10:50 jõuame Pabra järve lähedale, kus läheb maastik väga soiseks. Vesi hakkab juba üle saapa ääre küündima.

Kui soojemal ajal on ohtlik rabamaastik piiriületusi takistav tegur, siis talvisemal ajal ja pinnase jäätudes laiendavad piirikurjategijad oma trajektoori tihti ka üle soisemate alade.

11:24 - Jõuame oma marsruudil tagasi autoni.

Jalgsipatrulli pikkus jääb veidike alla 10km, mis läbis nii sood kui metsa. Pean tunnistama, et selg sai märjaks ja jalad olid veel paar päeva hiljem valusad, kuid ega tegemist olegi mõnusa RMK matkateega. Tagasi sõites on loodus juba härmatise alt üles sulanud ning udust pole midagi enam alles.

Keskpäev. Oleme tagasi kordonis ja saab varustuse seljast heita. On lõuna aeg!