Suur tüli ähvardab jätta Põlula kooli õpetajateta

Vinni vallas asuvas Põlula koolis pulbitsevad emotsioonid juba pikka aega, alates kahe aasta tagusest ajast, mil kool sai endale uue direktori Margus Maasiku. Nüüd, vaid nädal aega enne uue kooliaasta algust on direktori ning õpetajate ja lapsevanemate tüli jõudnud haripunkti – enamik kooli õpetajaid on lubanud täna ennelõunal kollektiivselt lahkumisavalduse esitada, kui vald direktorit lahti ei lase.

„Direktor ütles meile, et ootab kell 11 avaldusi. Seitse õpetajat (koolis on kokku üheksa pedagoogi – toim) on avalduse valmis kirjutanud ja lähevad neid üle andma,” rääkis Eesti Päevalehele kooli pikaaegne muusikaõpetaja Merje Kallip.

Väikestes kogukondades on tülid tihti dramaatilised ja kirglikud, erand pole ka see konflikt. Põlula on pisike asula Rakverest u 20 km kaugusel ja sealses põhikoolis peaks nädala pärast koolipinki istuma vaid 46 last.

Muidugi kui siis veel on neid, kes lapsi õpetama hakkavad, sest õpetajad kinnitavad, et lahkumisavalduse jutt pole tühi ähvardus. Kallip märkis, et praegu on küll mõned õpetajad, kel pole uut töökohta kohe võtta, kuid hinnatud pedagoogidena ei muretse nad töö leidmise pärast.