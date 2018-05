Viimase kümne aasta jooksul pole gripistatistika kordagi olnud nii nukker kui nüüd: hooajaga on selle haiguse tõttu surnud 93 inimest. Seejuures tuleb arvestada, et hooaeg pole veel läbi, ehkki grippi haigestumine näib vähenevat. Surnute mediaanvanus on kõrge, 81 aastat.