Suure koalitsiooniuuringu sõnum Ratasele ja Kallasele: tehke valitsus omavahel või leidke uusi partnereid

Keskerakond marsib valimisvõidu poole ja Jüri Ratasest saab tõenäoliselt uuesti peaminister, väitsid eelmise nädala reitingu-uuringud.

Pidage hoogu, ei lähe see nii kiiresti! Eesti valimissüsteem tagab, et ühel erakonnal on sisuliselt võimatu riigikogus üksipäini ülekaalu saavutada, mistõttu valitsuse kokku saamiseks tuleb moodustada mitme erakonna koalitsioon.

Eesti Päevaleht lasi jaanuaris Turu-uuringute AS-il uurida valijate eelistusi järgmise valitsuskoalitsiooni koosseisu kohta, mille üle hakatakse esimesi läbirääkimisi pidama täpselt kuu aja pärast – 4. märtsi varastel tundidel, kui on selgunud riigikogu valimiste tulemused.