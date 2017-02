Politsei peab valmiduse uueks ülesandeks saavutama tänaste ressursside piirides.

Suvel jõustub uus hädaolukorra seadus, mis teeb ulatuslike evakuatsioonide korraldamise edaspidi politsei- ja piirivalveameti (PPA) ülesandeks.

Üks peamisi põhjuseid, miks suurte evakuatsioonide korraldamine määratakse just politsei, mitte päästeameti või kaitseväe ülesandeks, on asjaolu, et politseil on kõige suuremad seadusest tulenevad õigused, mis seda hõlbustavad. Näiteks kui keegi keeldub oma kodust lahkumast, siis on politseil õigus keelduja ka jõuga ohupiirkonnast minema viia. Samuti on politseil rohkem aega evakuatsiooniga tegeleda, sest päästeamet on tihti ametis hoopis ohuallika likvideerimisega.