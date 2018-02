Sven Mikser: kõik ei pea Venemaal pantvangi sattumise ohu tõttu värisema

Enne oma iga-aastast riigikogu ees peetavat välispoliitikakõnet nentis välisminister Sven Mikser Eesti Päevalehele, et aeg-ajalt oleks mõistlik kohtuda isegi Venemaa kolleegiga. Euroopa Liiduga jonni ajava Poola küsimuses tunnistas Mikser, et õigusriigist kinnipidamine on küll põhimõtteline küsimus, kuid veel halvem võiks olla Varssavi karistamine.

Nädalavahetusel vahetati Eesti ja Venemaa vahel Piusa jõe sillal taas vange. Mida ütleb see meie suhete kohta naaberriigiga?

Eesti poliitilised suhted Venemaaga on olnud üsna muutumatud päris pika aja jooksul. Seda eeskätt Venemaa laiema poliitika tõttu, mis ei austa rahvusvahelist õigust. Vene vaatevinklist takerduvad suhted Eestiga nende nimetatud atmosfääri. Eks see atmosfäär moodustubki näiteks nende Ukraina-poliitikast, aga ka üksikutest ebasõbralikest sammudest Eesti vastu.

Eesti kaitseb oma kodanikke, kui nad hätta satuvad. Ei ole vahet, kus maailma nurgas nad on või milles neid süüdistatakse.

On püstitatud teooriaid, et Venemaa võtab suvaliselt pantvange, et neid siin püütud spioonide vastu vahetada. Kas tavaline inimene võib pantvangi langeda?