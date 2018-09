Taani ärilehe Berlingske toimetus. Ajani, kui Danske Bank avalikustab ajaloo suurima Euroopas toimunud rahapesu analüüsi, on jäänud vähem kui ööpäev. Oletan, et toimetus kavatseb skandaali ka järgmise päeva lehe esiküljel kajastada ja arutab eri versioone, aga ei – ajakirjanik Simon Bendtsen kinnitab, et nende väljaanne ei julge ilmselt panna Danske Banki rahapesuskandaali kolmapäevase (tänase – toim) lehe esiküljelooksa, sest hommikul, kui inimesed seda loevad, võib info olla juba aegunud.