Taavi Aas: Kõlvart kaasatakse linnavalitsuse tööprotsessi

Eile nimetas Tallinna linnavolikogu ettearvatult linnapea ametisse Taavi Aasa, kes ütles intervjuus muu hulgas, et Mart Luige toetamine volikogu aseesimehena oli poliitiline taktika opositsiooni nõrkuse ärakasutamiseks.

Teie ametisse nimetamise dokumendil on volikogu esimehe Mihhail Kõlvarti allkiri. Kes seda linna siis juhib, Taavi Aas või Mihhail Kõlvart?

Ses osas tuleb küll muutusi. See oli hoopis teine olukord, kui siin kabinetis oli Savisaar ja volikogu juhtis Toomas Vitsut. Me püüame kindlasti teha rohkem volikoguga koostööd, volikogu esimees saab olema protsessidesse rohkem kaasatud. Suuremat meeskonnatööd ma väga pooldan, küsimuste läbiarutamine enne otsustamist on ainuõige. Mida rohkem on volikogu kaasatud linna protsessidesse, seda lihtsam on volinikel mõista, miks üht või teist otsust tehakse.