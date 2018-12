Taavi Aas: Tallinna autostumist võiks parandada ummikumaks

Ühissõidukitega sõitjate arv on aastaid samas suurusjärgus. Miks see pole kasvanud?

Vot see on hea küsimus! Kasvuks polegi teist teed, kui Tallinna ühistranspordi mugavust tuleb suurendada. Meie ühistranspordi uuring näitas, et ennekõike on ühistranspordi probleem kiirus. Ja kiiruse (suurendamise – H. N.) koha pealt polegi teist lahendust kui ühissõidukirajad nagu Gonsiori tänaval, et ühissõidukid poleks hommikusel tipptunnil kinni, vaid liiguksid vabalt. Gonsiori seda eesmärki kandis ja selle eesmärgi ka täitis. Ma proovisin järele, kui kaua see siis võtab, ja olin Lasnamäelt kesklinnas kaheksa minutiga. (Naerab.)

Busside aeglust näitab juba aastaid ka väike ühenduskiirus, kuigi see võinuks ju aastatega suuremaks minna. Miks pole läinud?

Sellepärast, et on vaja veel ühissõidukiradu.

Aga mille arvelt, kas alati autode arvelt?

Jah. Tegelikult väga mujalt võtta ei ole. Paldiski maanteel teeme praegu ühissõidukirada, seal me ei pea laienduseks ühte autorada ära võtma, aga tavaliselt linnas, eriti kesklinnas, seda lisarada kuskilt võtta pole.