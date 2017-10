Taavi Aasa toetus suurenes kolme kuuga tervelt kolmandiku

Kui maikuus selgus, et Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat on Taavi Aas, tegid meediaväljaanded tänavaküsitlusi, kas inimesed üldse teavad seda tagasihoidlikku linnaametnikku. Juba juunikuine ERR-i tellitud uuring näitas, et Aasa kanditatuuri toetab 30% vastanuid.