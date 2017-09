Taavi Kotka e-Eestist: usaldus tekib, kui sa räägid nii võitudest kui ka tagasilöökidest

Mis teie arvates juhtus?

ID-kaardi puhul avastati teoreetiline turvarisk. Väga hea, et avastati. See pole esimene kord, avastatakse igal aastal. RIA spetsialistid hindavad partneritega turvariske ja lahendavad situatsioonid.

Kas peaksime vähem digitaalsed olema?

Eesti on e-riik, mistõttu oleme harjunud, et enamikku asju saab ajada digitaalselt, ja tagasi paberile minek ei ole enam võimalik. Küsimus pole selles, kas peaksime ajas tagasi minema, vaid selles, et kogu digitaalmaailm toimiks laitmatult.

Juhtumi taustal tuleb siiski küsida: kas e-Eesti on turvaline?

Näitlikult võiks iseloomustada, et oleme alati proovinud hoida turvataset 100 juures. Ometi on hetki, kui teadlased, spetsialistid ja teised eksperdid juhivad tähelepanu puudujääkidele, mille kõrvaldamata jätmise korral ei ole see tase enam 100, vaid kukub näiteks 80-le. See ei tähenda, et e-riik on hukas ja peame paberile tagasi minema. See tähendab, et tasemele 100 jõudmiseks tuleb tehnoloogiat paremaks muuta.

Eestis on küberteemadesse tõsiselt suhtutud ning igast võimalikust ohust räägitakse võimalikult vara ja kõiki riske arvesse võttes. Näiteks eelmisel aastal oli kõne all, et vanad lepingud tuleb üle allkirjastada, sest tehnoloogia, mida aastaid kasutati, on aeguma hakanud. See on normaalne elu.