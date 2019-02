Taavi Rõivas: tunnetan inimeste tüdimust väikeerakondadest, sest Jüri Ratas lükkas nad räästa alla

Eesti Päevaleht avaldas eile suure koalitsiooniuuringu, kust selgus, et kõige enam eelistaksid Eesti inimesed pärast valimisi näha Kesk- ja Reformierakonna suurt koalitsiooni. Endine reformierakondlasest valitsusjuht Taavi Rõivas suurt Keskerakonna-armastust ei jaga. Ta kardab, et Keskerakonna juht ja praegune peaminister Jüri Ratas võib ametis jätkamise nimel olla valmis ka EKRE-ga liidu tegema. „Reformierakond koos EKRE-ga on meie valijate jaoks probleem. Keskerakond koos EKRE-ga oleks terve Eesti jaoks paras katastroof,” ütleb Rõivas.

Meie koalitsiooniuuringust tuli välja, et valijad üldiselt ning konkreetsemalt nii Reformierakonna kui ka Keskerakonna valijad tahaksid pärast valimisi näha nende kahe nn suurt koalitsiooni. Kas see on võimalik?

Meie valijate hulgas on võrdselt neid, kes toetavad Keskerakonnaga koalitsiooni, ning neid, kes toetavad klassikalist kolmikkoalitsiooni, mis oli ka eelmises valitsuses. See on ka üsna ootuspärane.

Meie erakonna esimees Kaja Kallas on öelnud, et EKRE-ga me valitsust ei tee, ja see on ka meie valijate eelistustes peegeldunud.