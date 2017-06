Taavi Rõivas: valimistel lüüa saanud IRL-i ja SDE-ga valitsuse tegemine oli riskantne

Endine Reformierakonna esimees Taavi Rõivas lubas pärast valimisi volikokku pääsedes seal ka osalema hakata.

Peaministrina umbusaldatud Taavi Rõivase sõnul ei ole Keskerakonnaga võimalik valitsust teha enne, kui nad loobuvad lepingust Ühtse Venemaaga.

Reformierakond on pool aastat opositsioonis istunud. Kas parteikaaslased on sellega juba ära harjunud või on vimm endiselt sees?

Ma usun, et nii nagu minul, on ka paljudel teistel reformierakondlastel tunne, et jumal tänatud, et me eelmise suve lõpukuudel ei andnud järele kiusatusele püüda Keskerakonnaga koalitsiooni teha. Kõik need riskid, mida toona oli ette näha, on praeguseks mitmekordselt realiseerunud. Kõik, mis puudutab flirti Kremliga, kõik, mis puudutab korruptsioonijuhtumeid. Neist osa võis aimata juba aasta tagasi, aga seda, kui palju nendest potentsiaalsetest riskidest on realiseerunud, ei osanud me toona ette näha. Kui vaadata, mis valitsuses toimub, siis kui üldse on hea aeg opositsioonis olla, siis just praegu on see aeg. Selle valitsusega end seostada ei tahaks.