Riik on välja töötanud noortegarantii tugisüsteemi, millega tuua tegutsema noori, kes ei käi koolis ega tööl.

Esmaspäevane EPL kirjutas noortest, kes ei õpi ega käi tööl. Neid on palju – eri andmetel umbes 30 000. Probleemist annab tunnistust ka tõik, et EPL sai pärast artikli avaldamist kirju lapsevanematelt, kes tahavad teada, kuhu pöörduda. „Olukord on murettekitav,” kirjutas üks murelik vanaema, pärides, kus selliste noortega tegeletakse. „Mu lapselapsega on just see probleem. Loodan saada infot.”