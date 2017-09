Taimar Peterkop: ühtegi kaarti pole lahti murtud

RIA peadirektor Taimar Peterkop, öeldakse, et oht on teoreetiline. Ometi kirjutas tehnoloogiaportaal Geenius, et teadlased on vähemalt ühe kaardi juba lahti murdnud. Kas oht on reaalne?

Selle konkreetse kaasuse põhjal, mis me teadlaste rühmalt saime, ei ole keegi ID-kaarti lahti murdnud. Meie ID-kaart on suhteliselt unikaalne nähtus ning teadlased uurivad ja puurivad seda globaalselt, sealhulgas ka Eesti teadlased. Samamoodi on ka Eesti ülikoolid juhtinud tähelepanu haavatavustele, mis nad on leidnud. Ka varem on olnud ID-kaardiga juhtumeid, kuid need pole olnud kõikidel ID-kaartidel, vaid üksikjuhtumid praaktoodetega. Me oleme praegu reageerinud teistmoodi, sest teoreetiline turvaoht on leitud väga paljudes kaartides. See puudutab suuremat hulka inimesi.