Tallinn hakkab järgmisel aastal isesõitvaid busse liinivõrgus katsetama

„Viimane miil” tähendab lõpptarbija või -sihtkohani viiva ühenduse viimast osa. Transpordis on see lühike maa, mis jääb näiteks bussipeatuse ja lõppsihtkoha vahele. Kui soovite näiteks minna Tallinnas Põhja-Eesti regionaalhaiglasse (PERH), sõidate trolliga Mustamäele ja jõuate Sõpruse puiesteel Lepistiku peatusse, tuleb teil haiglasse jõudmiseks veel pool kilomeetrit kõndida. Noorte ja tervete inimeste jaoks ei ole see probleem, kuid haiglasse tuleb minna tihti just neil, kellele see viimane pool kilomeetrit võib muret teha. Aga kujutage ette, et Lepistiku peatusest PERH-i viiks aeglane, kõndimiskiirusega liikuv buss, mis ei vajaks juhti.