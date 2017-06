Tallinn klaarib keskkonnainspektsiooniga Sarapuu prügijama

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul vormistas ta jäätmeveo suulise lepingu tagantjärele kirjalikuks.

„Ma olen nõus kõigiga, kes seda ette heidavad. Riigiasutus ja linn ei saa eraettevõttega teha suulist lepingut. Meil võib seaduses olla, et suuline leping on leping, aga ilus see ei ole, et avalik sektor hakkab tegema suulisi lepinguid,” ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, olles veidi üle kahe nädala tegelenud endiselt kolleegilt Arvo Sarapuult päranduseks saadud prügiolukorra lahendamisega. Selle aja sisse on jäänud ka Nõmme elanike kurikuulus protestiaktsioon, mis lõppes linnavalitsuse juurde pommirühma kutsumise ja prügikottide veekahuriga kahjutuks tegemisega.