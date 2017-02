Linnavalitsuse väitel on eesmärk parandada linna asutuste Vikipeedia lehtede info kvaliteeti.

Hiljuti avaldatud Tallinna koolituste aastaplaanis on sadakonna muu teema hulgas ka Vikipeedia koolitus, mis on mõeldud linnaasutuste Vikipeedia administraatoritele. Esimene koolituspäev oli 16. veebruaril, teine on kavas mõne nädala pärast.

Kuna veebientsüklopeedia Vikipeedia autorite seltskond koosneb põhiliselt vabatahtlikest ja sealseid artikleid saavad kõik vabalt muuta, on arusaamatu, miks koolitab linnavalitsus selleks oma ametnikke ja kas linnal on tõesti palgal eraldi Vikipeedia administraatorid.

Tallinna linnavolikogus opositsiooni kuuluva Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Madis Kübar oletas ka võimalust, et tegevus on seotud tulevaste valimistega ja nõnda tahab linn kasutada tasuta platvormi Tallinna (keskerakondlastest) tippametnike Vikipeedias reklaamimiseks.