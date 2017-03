Eakatele ohtlikumates kohtades seatakse üles 40 tõket, mis sunnivad juhte auto kiirust vähendama.

„See on elu ja surma küsimus,” ütles PPA Põhja politseiprefekt Kristian Jaani, rääkides vajadusest vähendada reaalseid sõidukiiruseid piirkondades, kus elab rohkem eakaid. Tallinna suuremates linnaosades Mustamäel ja Õismäel on tervelt kolmandik elanikke üle 65-aastased. Kuna väärikamas eas inimesed võivad olla liikluses kohmakamad ja ka füüsiliselt õrnemad, tuleks nende liikumispiirkondades autodel hoogu maha saada.

Selleks tahetakse 40 Tallinna paigas panna üles tõkked, mis sunnivad juhte auto kiirust vähendama. Lahendusvariante on palju: kõrgendatud ristmikud, nn lamavad politseinikud, liiklussaared, šikaanid, vahelduv parkimine jne. Uuringute järgi tähendaks juba ainuüksi tunnikiiruse 50 kilomeetrilt 40-le vähendamine, et õnnetuse korral on ellujäämisvõimalus kaks korda suurem.