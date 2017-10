Tallinna deklaratsioon kohustab Euroopat e-teenuseid tuunima

Euroopa Liidu liikmesriikide e-teenuste eest vastutavad ministrid kirjutavad täna Kultuurikatlas alla nn Tallinna deklaratsioonile, mille eesmärk on teha liikmesriikide avaliku sektori teenused digitaalselt paremini, lihtsamini ja turvalisemalt kättesaadavaks. Üks deklaratsiooni loodetud tulemusi on, et tulevikus oleks avaliku sektori teenuseid võimalik kasutada ka rahvusvaheliselt, sest osa samme lepitakse kokku riikide, osa Euroopa Liidu tasandil.