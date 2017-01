Paljassaare tee on üks Tallinna kohti, mis ametliku uuringu järgi hädasti remonti vajab.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul arvestatakse teeremondi asjus linnaosavalitsustega, mitte ametliku uuringuga.

Tallinna kommunaalamet tellib igal aastal riigiettevõttelt Teede Tehnokeskus AS teekatte seisukorra uuringu, et saada ülevaade pealinna kõige kehvemas korras teelõikudest, mis vajaksid remonti esmajärjekorras. Viimasel kahel aastal on neid olnud kokku 56. Tallinna linnaeelarvete seletuskirjadest, kus märgitakse, milliseid teid remontida kavatsetakse, leiab aga üksikuid uuringus märgitud tänavaid.