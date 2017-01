Erakonnad on hakanud valmistuma 15. oktoobril toimuvateks järjekordseteks kohalikeks valimisteks ja osa otsuseid on juba tehtud.

Erakonnad on hakanud valmistuma 15. oktoobril toimuvateks järjekordseteks kohalikeks valimisteks ja osa otsuseid on juba tehtud. Foto: Vallo Kruuser

Kindlad Tallinna linnapea kandidaadid on Reformierakonnal ja sotsiaaldemokraatidel.



Keskerakond valib oma kandidaadiks ilmselt Mihhail Kõlvarti, Taavi Aasa või Mailis Repsi.



Võitluses vene- ja eestikeelsete valijate pärast kujuneb valimiste konfliktiks taas rahvusteema.

Erakonnad on hakanud kohalikeks valimisteks valmistuma ja osa otsuseid on juba tehtud. Paika hakkavad saama nii Tallinna linnapeakandidaadid kui ka laiem strateegia, kuidas pealinnas valimistel edukas olla. Põhiprobleem lähtub tõsiasjast, et Edgar Savisaare pildilt kadumine on võtnud Keskerakonna vastastelt vaenlase ja Keskerakond ise juhib riiki, mida on harjunud kritiseerima.