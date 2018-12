Tallinna Sadama kohtuprotsessi alguse venimine võib kogu asja teadmatusse kaugusse lükata

Eesti Ekspress on viimaste nädalate jooksul „Sahinate” rubriigis kahel korral kirjutanud, et Harju maakohtu kohtunik Julia Vernikova pidavat end taandama Tallinna Sadama kohtuprotsessist. Põhjus peituvat lehe teada selles, et praegu 55-aastane kohtunik läheb 2020. aasta suvel pensionile.

See tähendab, et Vernikova jõuaks küll istungid ära pidada, ent otsust valmis kirjutada enam mitte. Niivõrd mahukas kohtuasjas poleks ka venimine midagi haruldast, mistõttu võib vabalt juhtuda, et ta ei jõua isegi kõiki istungeid lõpuni pidada.

Kohtuniku võimalikule taandumisele viitab ka asjaolu, et ehkki altkäemaksuprotsessi avaistung on kokku lepitud 8. jaanuariks, pole kohtuistungite registris esimese ega ühegi järgneva istungi kohta ainsatki märget. Võrdluseks: teistes kohtuasjades on istungid määratud kuni 2019. aasta detsembrini.