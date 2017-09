Tallinna suur valimisspikker. Kui palju lubadused maksavad?

Peale selle, et Tallinnas läheb 15. oktoobril ümberjagamisele 79 linnavolikogu kohta, on mängus suure hulga raha kasutamise otsused. Pealinna eelarve on aastate jooksul jõudsalt paisunud – nii tänu eraisikute tulumaksu laekumisele kui ka sellepärast, et Tallinn riisub Eesti üldiselt majanduskasvult koore. Tänavuse 676 miljoni eurose linnaeelarve jaotuse on otsustanud ainuvõimu nautiv Keskerakond, järgmistel aastatel tahavad kaasa rääkida ka paljud teised.