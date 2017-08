Tallinna võimumäng vanapaari maatükiga: kadunud dokumendid, kokkulepetest taganemine ja allkirjade väljapressimine

„Mul ei ole sellist suurt sinekuuride armeed, kelle käsutuses on sajad miljonid maksumaksjate, sealhulgas ka minu suguvõsa raha. Mul ei ole vilunud kirjade kirjutajaid, keda kasutada fabritseeritud paberite ümberlükkamiseks. Ka arvuti on vana ja sageli tõrgub. Sellises olukorras pidin kaebuse kirjutama ise.”

Need read on kirjutanud riigikohtule esitatud kassatsioonikaebusse naine, kelle maad pole Tallinna linn üle 20 aasta tagastanud. Kaebus pole esitatud selleks, et tuvastada, kas maa ikka peab talle kuuluma, vaid selleks, et linna karistataks venitamise eest rangemalt kui enne. Varasemat kohtuotsust pole Tallinna linn täitnud.