Tallinnas koalitsiooni loomise nurjumine näitab, et Ratase võim Keskerakonnas on nõrgenenud

Veel enne kolmapäeva õhtut, kui Keskerakonna Tallinna nõukogu kogunes arutama, kas pealinnas moodustatakse SDE-ga koalitsioon, olid mõlemas erakonnas paljud üpris kindlad, et võimuliit tuleb. Seda enam, et SDE juhatus oli avaldanud oma poolehoidu ja oli ka teada, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas toetab koalitsiooni. Ometi nii ei läinud.