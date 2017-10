Tallinnas kõigi parteidega võimukõnelusi alustavat Keskerakonda ootab ees hulk loobumisi

Tallinnas saadud 51% võit pole Keskerakonna jaoks niivõrd seotud sooviga enamusvalitsust hoida, vaid pigem on tegemist lakmusega: kas möödunud aasta novembris toimunud erakonna esimehe vangerdus õigustas end valijate silmis? „Kui me oleksime saanud ühe mandaadi praegusest vähem, oleks öeldud, et Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas kukkus läbi,” põhjendas üks keskerakondlane.