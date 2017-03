Vabaerakonna juhiks kandideeriv Artur Talvik näeb täitmata ilmavaate nišina vabakonservatismi.

Eile Vabaerakonna liikmeks astunud Artur Talvik kinnitab, et erakond kaitseb ka edaspidi kogukondlust ja nende suuremat otsustusõigust.

Hakkate kandideerima Vabaerakonna esimeheks. Praeguse Vabaerakonna kuvandi alusel küsiks veidi naljaga pooleks: kas Vabaerakond suudab üldse esimehe ära otsustada?

(Naerab.) Kindlasti otsustatakse. Tegelikult on see pahatahtlik teiste konkurentide loodud kuvand, kuna me oleme kõikidele erakondadele olnud knopka istumise all. Seetõttu üritatakse meid näidata justkui otsustusvõimetutena. Tegelikkuses oleme vähemalt viimase aasta hääletuste puhul olnud riigikogus väga ühtsed.