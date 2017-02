Homme koguneb ERR-i nõukogu, et valida nõuetele vastavate kandidaatide seast kolm, kes jõuavad lõppvooru.

Täna on viimane päev kandideerida Eesti rahvusringhäälingu uue juhatuse esimehe kohale. ERR-i nõukogu esimees Agu Uudelepp ei avaldanud eile veel, kui palju oli selleks ajaks avaldusi laekunud ega kes juhi kohale kandideerivad. Ta ütles, et nõukogu koguneb kandidaate sõeluma juba homme, siis loodetakse korraldada konkursi esimene ja teine voor: kontrollida saabunud dokumendid üle ja valida nõuetele vastavatest kandidaatidest kolm, kes pääsevad lõppvooru ja kutsutakse vestlusele.

„Hea meelega näeks seda, et märtsikuisel koosolekul saab juhatuse esimees valitud,” sõnas Uudelepp. Ta lisas, et kõige varem selgubki ERR-i uus juht 22. märtsil toimuval nõukogu koosolekul. Uus juht peab ametis olema 1. juunil.

Kes kandideerib?

Eesti Päevaleht on kirjutanud, et ERR-i juhi koha vastu tundis väidetavalt huvi EAS-i endine juht Hanno Tomberg, kes varem töötas ERR-i juhatuse liikmena. Nüüdseks on Tomberg asunud tööle Eesti Meedias. Üks võimalikke kandidaate oli ka kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene, kuid tema otsustas jätkata tööd ministeeriumis.

Kandideerima oodati ka Starmani juhatuse liiget Aivo Adamsoni ja Telia Soome üksuse juhi kohalt lahkunud Valdur Laidi. Adamson lubas kandideerimisele mõelda, Laidi kohta kinnitati, et tema ilmselt siiski ei kandideeri. Samuti kõlas kuluaarides ERR-i nõukogu liikme ja praeguse ühistu Eesti Lihatööstus juhatuse liikme Mart Luige nimi. Luik kinnitas eelmisel nädalal, et kandideerib. Räägitud on ka endisest Eesti Ekspressi peatoimetajast Allar Tanklerist, kes kandideerimist ei kinnitanud ega lükanud ka ümber, vaid lubas end kurssi viia ERR-i nõukogu liikmete arvamusega sellest, mida nad uuelt juhtkonnalt ootavad.