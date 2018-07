Tänapäeva sünnitaja võimalused: doula, hüpnosünnitus ja rasedusäpp

Noorte emade seas eriti populaarne uus suund on hüpnosünnitus – meetod, millega tõi oma kolm last ilmale ka hertsoginna Kate Middleton.

„Minu juurde on viimasel ajal sattunud kümneid hüpnosünnitajaid ja võin öelda, et see meetod toimib väga hästi,” sõnas staažikas ämmaemand ja lektor Ingrid Kaoküla. Ehkki sel puhul kasutatakse hüpnoositehnikat, ei tähenda see, et keegi paneks sünnitava naise magama, nagu filmides on nähtud. „Need on võtted ja lausungid, kuidas end meditatiivsesse ja lõdvestunud seisundisse viia. Pered käivad koolitustel, sageli salvestatakse tekst ja siis harjutatakse kodus edasi,” selgitas Kaoküla.