Tapjad, peksjad, vargad. Isamaa on kurjategijate ees kaitseta

Ühel 2016. aasta oktoobriõhtul jõid ühes Tallinna mahajäetud maja korteris neli inimest odekolonni. Üks mees väsis varakult ja läks teise tuppa magama. Õhkkond oli olnud sõbralik ja kõik korras. Järsku Martin Lepp justkui kalestus. „Talle läks midagi sisse,” ütles hiljem seltskonna neljas liige, naine, keda Lepp hullunult kägistama hakkas. Naine lükkas ta eemale ja olukord rahunes. Naist äsja kägistanud Lepp seletas, et ei tea, mis temaga juhtus ja mis talle pähe lõi. Koos tehti lepituseks suitsu ja heideti koos voodisse pikali.

Järsku kargas Lepp püsti, tormas samas toas kušetil lamanud mehe juurde ja hakkas teda peksma. Karjus naisele, et ta vait oleks. Karjus ohvrile, et ta ei toovat korterisse mitte midagi, ainult söövad ja joovat. Lepp võttis telliskivi ja peksis ohvrit sellega korduvalt vastu pead. Teki üle pea tõmmanud naine nägi, et ohver liigutas veel käsi ja jalgu. Kõikjal oli verd ja kostis norskamise moodi häält – ohvri viimane korin. Kella kolme paiku tuli teisest toast varem magama läinud mees ja kutsus kiirabi. Viskas tellise kööki ja koos mõeldi välja versioon, et kiviga lõi keegi teine, et endal kellelgi pahandust ei tuleks. Martin Lepp tunnistas tapmise politseile üles. Isamaa liige on ta 2002. aastast.