„Ristiisa” parem käsi andis telefonikõnes mõista, et Tarankovi tapjal läheb vanglas halvasti.

Nikolai Tarankovi tapmise kohtuasja vaidlused algavad veidi üle nädala pärast ja siis on oodata, et oma kaardid avab ka süüdistatava Juri Vorobei kaitsja Aadu Luberg. Seni on kohtus piirdutud riigiprokurör Vahur Verte ristküsitlusega, kus tunnistajad on andnud risti vastukäivaid ütlusi. Kahtluse all pole see, kas Vorobei tappis Tarankovi. Tappis küll, Vorobei on end selles juba süüdi tunnistanud. Ent endiselt pole selge, kes oli süüdi luhtaläinud äris, mis oli Tarankovile pinnuks silmas ja viis lõpuks tema tapmiseni.