Juri Vorobei tunnistas eile, et Nikolai Tarankovi tapma ajendas teda kütuseäri pärast tekkinud tüli. Foto: Andres Putting

Nikolai Tarankovi surnukeha leidjal paluti Koljat otsima minna, sest ta polnud juba teist päeva kalalt naasnud.

Eile algas Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas protsess allilmaliidri Nikolai Tarankovi tapja Juri Vorobei üle. Vorobei tunnistas ennast süüdi tapmises, millega tipnes kütuseäri tõttu alguse saanud tüli. Kuigi võinuks eeldada, et kohtus on hulk Tarankovi lähikondlasi, polnud see nii. Kohtusaalis oli istet võtnud ainult samuti omal ajal allilmas tuntud Boriss Malinovski, kaabu kenasti kohtusaali ette varna jäetud, ning Tarankovi õde ja õetütar. Hiljem tuli kohtusaali ka Vorobei naine, kellel lasti mehega istungi lõpus mõned sõnad vahetada.