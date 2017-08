Tarja Halonen: Eesti ei ole veel õppinud, et ta pole enam ohver

Kahju, et me peame selle vestluse inglise keeles, sest mina ei räägi soome keelt. Veel 10–20 aastat tagasi rääkisid eesti noored soome keelt märksa rohkem kui praegu.

Jah, see on küll probleem. Kõik põhjamaad, sealhulgas ka Eesti, on väikesed riigid väikeste keeltega. Inimesega suheldes tuleb tema olemus ja hing kõige paremini esile ikka tema enda keeles. Me oleme üritanud Soome koolipoisse ja -tüdrukuid julgustada, et nad õpiksid ära meie mõlemad riigikeeled, soome ja rootsi keele, kuigi rootsi keelt kõnelevaid inimesi on meil ainult 5%. Kui siia kõrvale võtta veel eesti keel, siis ei ole iseenesestmõistetav, et meie lapsed seda koolis õpiksid. Aga peaksime investeerima elukestvasse õppesse ja harima täiskasvanuid nii Soomes kui ka Eestis. Kui täiskasvanud õpiksid ära soome või eesti keele, siis saaksid meie riigid ka teineteise jaoks huvitavamaks.