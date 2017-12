Tärkav kõrgelt haritud keskklass libiseb sissetuleku poolest teistel eest ära

Haridus- ja teadusministeeriumil valmis novembri teises pooles kutsehariduse uuring, milles kutsekoolide vilistlased said öelda, kuidas neil läheb, mis on neist saanud ja mis tundega nad kutseõppele tagasi vaatavad. Pealkirjad teatasid (pressiteatest lähtudes) rõõmuga, et 90% lõpetajaid on kutseharidusega rahul. 80% vastanuid ütles ankeedis, et tunneb end tööturul konkurentsivõimeliselt.