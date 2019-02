Eesti Laulu esimese poolfinaali lõpust on möödas umbes kaksteist tundi. Tartu kesklinna poes räägivad kolm koolitüdrukut kõva häälega nimedest ja terminitest, millest mõni vanem inimene võibolla arugi ei saa. „Oumaigaad, Zeva tuli ja kallistas mind. Pärast tegin boomerangi Stefaniga, mõtlesin, et saan südari!” See jutt vihjab sellele, et Eesti suurim lauluvõistlus on esimest korda jõudnud ülikoolilinna.

Mees, kelle tõttu me üldse sel nädalal kahte poolfinaali Tartus nautida saame, on loomulikult konkursi uus peaprodutsent Tomi Rahula.

„Kui Tomi tuli minu juurde selle jutuga, et teeks Eesti Laulu kuskil teises linnas kui Tallinn... Ma haarasin kahe käega alguses peast kinni,” ütleb ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.