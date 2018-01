Tartu linn pürib koos ülikooliga kõrgtehnoloogiafirmade kasvulavaks

Endine väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling (Reformierakond) juhib tänase lehe arvamusloos tähelepanu sellele, kui keeruline on Eesti teadlastel alustada kõrgtehnoloogilist ettevõtlust, sest rahastamisvõimalusi napib. Sulling märgib, et Tartu linn ja ülikool valmistavad ette kõrgtehnoloogia valdkonna spin-off’ide (ülikoolist võrsuvate ja kõrgtehnoloogiat turustavate kõrvalettevõtete) toetamiseks mõeldud kiirendi prooviuuringut. Ühtlasi avaldab ta lootust, et valitsus hakkaks hindama innovatsiooni vajalikkust ja asutaks kõiki Eesti ülikoole teenindava riikliku fondi.