Tartu linnapea: tehase mõju on negatiivne, siin pole midagi uurida

Olete öelnud, et Est-Fori tehase rajamise eriplaneering tuleb lõpetada. Kuid ühtegi uuringut pole veel tehtud. Miks neid uuringuid teha ei võiks?

Uuringud on planeeringu osa. Praeguseks on meil teada kaks fakti. Esiteks: tehast kavandatakse Tartu linna territooriumile või selle vahetusse lähedusse. Teiseks: igal juhul on sellel tehasel negatiivne keskkonnamõju Emajõele ja Peipsi järvele. Me oleme võtnud veemajanduskavaga endale selge ülesande, et Emajõe ja Peipsi halb keskkonnaseisund tuleb viia heale tasemele.