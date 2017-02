Juurdluse ajaks korraldatakse ümber professori labori juhatamine ja doktorantide juhendamist puudutav töö, teatas TÜ eile. Ülikooli reaktsioon järgnes Eesti Päevalehes eile ja eelmisel nädalal avaldatud lugudele professori ahistavast käitumisest.

TÜ tõi eilses teates esile EPL-i artiklite nüansse, mis nende hinnangul on faktivead. TÜ väidab: "Sel ajal, kui vanemteadur professoriks valiti, ei olnud ülikoolile ahistamiskaebust veel esitatud. Professor valiti ametisse 2013. aasta 29. novembri senati istungil. Doktorant esitas oma esimese kaebuse ülikooli personaliosakonnale 6. detsembril 2013. Selles pöördumises ei olnud veel seksuaalse ahistamise süüdistust, need detailid ilmnesid järgmises pöördumises 2014. aasta kevadel." Eilses Päevalehe juhtkirjas aga seisis: "Ja peagi ülendati teadur professoriks – vahejuhtumist hoolimata."

Pealegi teatas TÜ 2014. aasta septembris, kui toimus inauguratsiooniloeng, et vanemteadur on professor alates 2014. aastast.

EPL esitas 30. jaanuaril TÜ rektorile kommenteerimiseks meile teadaoleva asjaolu, et vanemteadur sai professoriks 2014. aasta sügisel. Seda rektor aga ümber ei lükanud ega kommenteerinud.

Mis puudutab konfidentsiaalsust, siis doktorandi esialgne soov oli asja arutada juhendaja eest varjatult. Seda põhjusel, et juhendaja oli teda ähvardanud, et ta seda sammu ei astuks, ja juhendaja jätkas oma ametipositsioonil ka ülikooli nn menetluse ajal. Kui 2016. aasta alguses sõlmiti kokkulepe, soovis TÜ doktorandi kinnitusel ise sinna lisada punkti, et meedia poole ei pöörduta. Doktorant ei olnud sellega aga nõus.

Samuti ei ole EPL kirjutanud, et TÜ ei reageerinud juhtumile. Eelmise nädala artiklis väideti hoopis, et TÜ keeldus asjaolusid uurimast, ja seda on kinnitanud ka juhtkond.