Tartu ülikool hakkab doktorantidele tulemusstipendiumi maksma

Tulemusstipendiumi maksmist toetab Tartu ülikool kuni 2020. aastani oma kesksest eelarvest. Meetme tõhusust ja vajalikkust kaalutakse kord aastas.

Tulemusstipendiumi on kuni 48 kuu jooksul õigus saada doktorandil, kes vastab järgmistele tingimustele:

- õpib täiskoormusega õppes,

- ei viibi akadeemilisel puhkusel,

- tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, st ta ei õpi pikendusaastal,

- ta on esimese aasta doktorant, keda ei ole veel atesteeritud, või doktorant, kes on atesteerimistulemuste järgi täitnud õppekava 100%,

- ta ei täida ülikooli töölepingu alusel tööülesandeid, mis toetavad tema õpinguid. See tingimus ei laiene esimese aasta doktorantidele, keda ei ole atesteeritud.