Kandidaatide ülesseadmise tähtajani on aega alla kuu, ühtegi kandidaati pole esitatud.

Tartu ülikooli funktsionaalse morfoloogia professor ja rektori valimise komisjoni esimees Priit Kaasik tunnistas, et ühegi kandidaadi nime pole tõepoolest veel komisjonile laekunud. „Aga aega on kuu ja pabistama ei pea. Küll need avaldused tulevad. Arvatavasti on kandidaatidel siin oma taktika,” ütles ta.