Tasuta maakonnaliinid võtavad Kohtla-Järvel tasulistelt linnaliinidelt sõitjaid ära

Ida-Virumaal Kohtla-Järvel on linnaliinide sõitjate arv tänavu olnud mullusega võrreldes iga kuu ligikaudu kahekümne tuhande jagu väiksem. Ilmselt peitub põhjus selles, et paljud linlased eelistavad tasulise linnaliini asemel sõita tasuta maakonnaliini bussiga, mis peatub ka linnas.

Linna transpordi peaspetsialist Andrei Poludetkin pidas nähtust pigem ajutiseks. Tema sõnul on linnavalitsus asja arutanud Ida-Viru ühistranspordikeskusega, kelle korraldada on maakonnasisene transpordiühendus. Seni ollakse üksmeelel, et peagi inimeste huvi raugeb ja nad ei jää tasuta maakonnaliine kasutama.